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Prag'da binlerce kişi Çek Televizyonu ve Çek Radyosu için bağımsızlık istedi

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Prag'da binlerce kişi, kamu yayıncılarının doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarıyı protesto etti. Çek Televizyonu ve Çek Radyosu çalışanlarının 3 Kasım'da grev yapacağı, organizatörlerin 15 Kasım'da yeni gösteri düzenleyeceği duyuruldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce kişi, hükümetin kamu yayıncılarının doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Radio Prague International'ın haberine göre, "Demokrasi İçin Bir Milyon An" girişiminin çağrısıyla binlerce kişi başkentin merkezinde toplandı.

Göstericiler, Çek Televizyonu ve Çek Radyosunun bağımsızlığının korunması çağrısında bulundu.

Meydanı ve çevredeki sokakları dolduran göstericiler, tasarının geri çekilmesini ve konuya ilişkin kapsamlı bir kamuoyu tartışması yürütülmesini talep etti.

Gösterinin organizatörlerinden Mikulas Minar, hükümetin tasarıyı Mecliste ele alış biçimini eleştirerek, "Çok ileri gittiniz, bu ülkenin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Organizatörler, 15 Kasım'da Prag'daki Letna Parkı'nda yeni bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Kamu yayıncılarının çalışanları 3 Kasım'da greve gidecek

Çek Televizyonu ve Çek Radyosu çalışanları, finansman değişikliğine karşı 3 Kasım'da bir günlük grev yapacaklarını açıklamıştı.

Muhalefet partileri de kamu yayıncılarının bağımsızlığının tehlikeye gireceğini savunarak, konuyu Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Komisyonuna taşıyacaklarını bildirdi.

Hanelerden alınan radyo ve televizyon yayın ücretlerinin kaldırılmasını ve iki kurumun doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarı, dün sabaha karşı Temsilciler Meclisindeki ilk görüşme aşamasını geçerek ilgili komisyona sevk edilmişti. Tasarıya göre iki kuruma sağlanan kaynaklar, yaklaşık yüzde 15 azaltılacak.

Başbakan Andrej Babis ise finansman değişikliğinin demokrasiye saldırı veya kamu yayıncılarını devlet kontrolüne alma girişimi olduğu yönündeki eleştirileri reddetmişti.

Kaynak: AA
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