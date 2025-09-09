Haberler

Pozantı'da Kamyonet Tıra Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Pozantı'da Kamyonet Tıra Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet, tıra arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza sonrası otoyolda trafik durdu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 N 8091 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı, trafik akışı eski Pozantı-Akçatekir kara yoluna yönlendirildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
