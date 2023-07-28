Pozantı Belediyesi çalışanı bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Pozantı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Eryılmaz, yürürken içinde 10 bin lira ve 100 dolar olan bir cüzdan buldu. Cüzdanın emekli öğretmen Hacı Mehmet Garipözer'e ait olduğu belirlendi ve sahibine ulaştırıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Eryılmaz'ı duyarlılığından dolayı tebrik etti.
Pozantı Belediyesi çalışanının yürürken bulduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.
Fen İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Eryılmaz, Pozantı Devlet Hastanesi yakınında yürürken, içinde 10 bin lira ve 100 dolar olan cüzdan buldu.
Arkadaşını ziyaret etmek için ilçeye gelen emekli öğretmen Hacı Mehmet Garipözer'e ait olduğu belirlenen cüzdan, sahibine ulaştırıldı.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, duyarlılığından dolayı Eryılmaz'ı tebrik etti.