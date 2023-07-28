Pozantı Belediyesi çalışanı bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Pozantı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Eryılmaz, yürürken içinde 10 bin lira ve 100 dolar olan bir cüzdan buldu. Cüzdanın emekli öğretmen Hacı Mehmet Garipözer'e ait olduğu belirlendi ve sahibine ulaştırıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Eryılmaz'ı duyarlılığından dolayı tebrik etti.