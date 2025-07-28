Pozantı Belediye Başkanı Çiftin Nikahını Kıyıp Kına Yaktı
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, belediyede görev yapan koordinatör Mustafa Akpınar ile harita teknikeri Melisa Çakmak çiftinin nikahını kıydı ve kına gecesinde de yer aldı.
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, belediyede görev yapan çiftin nikahını kıydı.
Belediyede görevli koordinatör Mustafa Akpınar ile harita teknikeri Melisa Çakmak çifti, Pozantı Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğünde dünyaevine girdi.
Belediye Başkanı Avan, çiftin hem kınasını yaktı hem de nikahını kıydı.
Törende Avan, Akpınar ve Çakmak'a mutluluk diledi.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel