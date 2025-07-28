Pozantı Belediye Başkanı Çiftin Nikahını Kıyıp Kına Yaktı

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, belediyede görev yapan çiftin nikahını kıydı.

Belediyede görevli koordinatör Mustafa Akpınar ile harita teknikeri Melisa Çakmak çifti, Pozantı Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğünde dünyaevine girdi.

Belediye Başkanı Avan, çiftin hem kınasını yaktı hem de nikahını kıydı.

Törende Avan, Akpınar ve Çakmak'a mutluluk diledi.