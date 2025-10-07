Haberler

Poyraz Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tankerin beklemesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize çıkamadı. Poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.

Kentte poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
