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Poyraz Fırtınası Sonrası Tekirdağ Sahili'nde Kızıl Yosun Birikintileri

Poyraz Fırtınası Sonrası Tekirdağ Sahili'nde Kızıl Yosun Birikintileri
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Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınasının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Sahili'nde kızıl yosun birikintileri oluştu. Fırtına sonrası deniz yüzeyi hareketlendi ve kıyıya vurdu.

Poyraz sonrası deniz yüzeyi kızıl yosunla kaplandı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınasının ardından, Süleymanpaşa Sahili'nde kızıl yosun birikintileri oluştu.

Marmara Denizi'nde 4 gündür poyraz fırtınası etkili oluyor. Fırtınayla birlikte Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da deniz yüzeyinde hareketlenen kızıl yosunlar, sahil boyunca kıyıya sürüklendi. Zaman zaman fırtına sonrası yaşanan bu durum, sahil kesiminde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Kıyıya vuran yosunlar nedeniyle denizin rengi yer yer kahverengiye dönerken, sahilde yer yer geniş alanlara yayılan yosun tabakası gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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