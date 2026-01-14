Çubuk'ta 'Posta Sanatı Sergisi' açıldı

Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Özel Aksoy Koleji tarafından düzenlenen 'Posta Sanatı Sergisi', çevre bilinci ve doğa sevgisini merkeze alan eserlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çevre duyarlılığına vurgu yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Özel Aksoy Koleji tarafından hazırlanan "Posta Sanatı Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Alanı'nda düzenlenen serginin açılışına Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin hayal gücü ve sanatsal bakış açılarını yansıtan, "Yeşil Vatan" temalı sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergide, çevre bilinci ve doğa sevgisini merkeze alan çalışmalar yer aldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, çevre duyarlılığının önemine dikkati çekerek, "Yeşil vatanımız çok önemli. Bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Doğamızı hem korumamız hem de büyütmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin bu temayı ele alması ve farkındalık oluşturması çok kıymetli. Emeklerinize sağlık." dedi.

Sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
