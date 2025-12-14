Haberler

Kar yağışı 2550 metre rakımlı Ilgar geçidini kapattı

Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Çok sayıda TIR yolda kaldı ve sürücüler bekleyişlerini sürdürüyor.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Çok sayıda TIR yolda kaldı.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi altında. Şiddetli rüzgar sebebiyle birçok köyde elektrik kesintisi yaşanırken tipiyle birlikte etkili olan yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi. Gürcistan'dan gelip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidecek olan büyük bölümünü TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi kardan kapanınca yolda kaldı. Dün saat 17.00'den itibaren Posof ilçe merkezi ve kara yolu kenarındaki köylere yakın noktalarda bekleyişlerini sürdüren sürücüler, zor durumda kaldı.

Gürcistan'dan geldiğini ve Rize'ye gitmek için Türkgözü Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdiğini belirten TIR sürücüsü Durmuş Yılmaz, "Yoğun kar yağışı devam ediyor. Ekipler belli ki, yol açmakta zorlanıyorlar. Ilgar Dağı Geçidi kapalı olduğu için uzun süredir bekliyorum. Bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor" dedi.

Bu arada Türkiye'den Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan araçlar da Ilgar Dağı'nın kapalı olması sebebiyle Ardahan'ın Damal ilçesinde bekletiliyor.

