Kar üstünde piknik; mangal yakıp, otomobilin çektiği kızaklarla kaydılar

Ardahan'ın Posof ilçesindeki Günbatan köyünde yaşayanlar, kar üstünde düzenlenen piknikte mangal yaparak ve kızak kayarak eğlendi. Pikniğe katılan köylüler, kışın sert yüzünü keyfe dönüştürdü.

ARDAHAN'ın Posof ilçesi Günbatan köyünde yaşayanlar kar üstünde piknik keyfi yaptı. Piknikte mangal yakan köylüler, araçların arkasına bağladıkları kızaklarla kayarak eğlendi.

Yeni yılla birlikte kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği Ardahan'da yaşayanlar, çileye dönüşen karı eğlenceye çevirdi. Posof ilçesine bağlı Günbatan Köyü Muhtarı Meydan Şahin, köylüleri düzenlediği piknikte buluşturdu. Köye yakın ağaçlık bir alanda düzenlenen pikniğe ilgi yoğun oldu. Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu'nun da katıldığı piknikte kar üstünde mangal yakan köylüler, en büyük eğlenceyi kızak kayarak yaşadı. Bir aracın arkasına bağlanan kızaklarla kayan köylüler, virajlarda dengeyi tutturamayıp yere yuvarlanmalarına rağmen kaymaktan vazgeçmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
