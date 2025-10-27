Posof'ta Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

Ardahan'ın Posof ilçesinde öğrenci ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

Posof İlkokulu'nda düzenlenen kermeste konuşan Kaymakam Mehmet Fatih Kestioğlu, Türk milletinin her fırsatta Gazze ve Filistin'in yanında olduğunu söyledi.

Etkinliğin de bunun göstergesi olduğunu belirten Kestioğlu, "Kermes için duyarlılık gösteren başta öğrenciler olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Gazze'deki mazlumlara destek olmak amacıyla düzenlenen bu kermes bizim için anlamlı." dedi.

Yoğun ilgi gösterilen kermeste elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilecek.