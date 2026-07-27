Türk pop müziğinde romantik şarkılarıyla 1970'li yıllara damga vuran İlhan İrem, vefatının 4. yılında anılıyor.

Asıl adı İlhan Aldatmaz olan sanatçı, Bursa'da Nahid Bey ile Mesude Hanım'ın oğlu olarak, 1 Nisan 1955'te dünyaya geldi.

Henüz çocukluk yıllarında anneannesiyle evde şarkılar söyleyen İrem'in müziğe olan ilgisi, ailesinin desteğiyle gelişti.

Sanatçı, çeşitli söyleşilerinde anneannesinin kendisinin ileride sanatçı olacağını sık sık dile getirdiğini ifade etmişti.

Henüz 14 yaşındayken 1969 yılında okul orkestrasında solist olarak ilk kez sahneye çıkan İrem, profesyonel müzik kariyerine uzanan yolculuğunun ilk adımını atmış oldu.

Meltemler Orkestrası ile 1970'te katıldığı Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara Bölgesi birincisi olan şarkıcı, İstanbul'daki profesyonel müzik gruplarından teklifler almasına rağmen Bursa'da kalmayı tercih etti. İrem, aynı orkestrayla 1970-1973'te Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Profesyonel müzik kariyerine 1973'te yayımladığı ilk 45'liği "Birleşsin Bütün Eller/Bazen Neşe Bazen Keder" ile adım atan İrem, istediği başarıyı elde edemedi.

İlk hit şarkısı 1974 yılında çıkan "Yazık Oldu Yarınlara/Haydi Sil Gözlerini" adlı ikinci 45'liği ile 1970'li yılların en sevilen pop müziği sanatçıları arasında yer aldı.

Dönemin pop müziğine farklı bir kimlik kazandırdı

Romantik ve şiirsel üslubuyla dönemin pop müziğine farklı bir kimlik kazandıran İrem, asıl çıkışını 1975'te seslendirdiği "Anlasana" adlı üçüncü 45'liği ile yaparak Türkiye'nin en popüler şarkıcıları arasına girdi. Sanatçının, 1973-1981 yıllarında toplam 10 adet 45'liği yayımlandı.

Başarılı müzisyen, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

"Sevgiliye" albümünde, kendi yazdığı sözler dışında, Nazım Hikmet'in şiiri "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, "Bir Yıldız" adlı bestesiyle 1979 Eurovision Türkiye finaline kaldı ancak yarışmadan askerlik görevi nedeniyle çekildi.

İrem, askerliğinde yaptığı bestelerden oluşan "Bezgin"i 1981'de yayımladı. 1983'te yedi yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve sanatçının kendisi tarafından "Rock Senfonisi" olarak adlandırılan üçlemesi "Pencere", "Köprü" ve "Ve Ötesi" sırayla yayımlandı.

İlhan İrem, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

Usta müzisyenin 1986'da sözlerini yazdığı "Halley" eseri, Melih Kibar tarafından bestelendi ve Türkiye'ye Eurovision Şarkı Yarışması'nda o yıla kadar alınan en iyi dereceyi getirdi.

Sanatçının hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı 5 kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı.

İlhan İrem ayrıca 2006'da "Cennet İlahileri", 2008'de çocuklar için hazırladığı "Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları" albümlerini yayımladı.

6 kez Altın Plak ödülü kazandı

Sanat hayatı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere birçok ödül alan İlhan İrem, aralarında "Hey" ve "Ses"in de bulunduğu çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "Yılın Erkek Sanatçısı" ve "Yılın Sanatçısı" ödüllerine layık görüldü, birçok şarkısı ve albümü "Yılın Şarkısı/Yılın Albümü" seçildi.

İrem ayrıca "Pencere… Köprü… ve Ötesi…" adlı öykü, "Uzaklarda Biri Var", "Delirium" ve "Millenium/Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve Diğerleri" isimli deneme, "Katastrof" ve "Siyah Kuğunun Şarkısı" adlı şiir kitaplarına imza attı.

Bir konserinde tanıştığı hayranı Hansu İrem ile 1 Ekim 1991'de evlendi. Hansu İrem, sanatçının albümlerinin kapak fotoğraflarını çekti ve İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yaptı.

İlhan İrem yoğun istek üzerine 1980'li yıllarda çıkardığı "Bezgin", "Pencere", "Köprü", "Ve Ötesi" isimli albümlerini aynı yıllarda kaydedilmiş özdeş versiyonlarla 2000'de tekrar yayımladı.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında 28 Temmuz 2022'de vefat etti ve vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA