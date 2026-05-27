Porto Riko Valisi Gonzalez: "(ABD) Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor"

Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor." iddiasını dile getirdi.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak." diye konuştu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'nin, eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin "savaş suçlusu" olarak tarihe geçeceğini söylemişti.

Parilla, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşmuştu.