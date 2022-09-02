Portekiz'deki Lindoso Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü
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Lindoso Barajı'ndan detaylar Tüm Avrupa'da olduğu gibi Portekiz'de de azalan yağışlar ve yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde rezervleri endişe verici boyutlara getirdi.
Lindoso Barajı'ndan detaylar Tüm Avrupa'da olduğu gibi Portekiz'de de azalan yağışlar ve yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde rezervleri endişe verici boyutlara getirdi. Portekiz'in Viana do Castelo Bölgesi'ndeki Ponte da Barca belediyesinde bulunan Lindoso Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü.
Kaynak: AA / Omar Marques - Güncel