Portekiz'de polisin çadır müdahalesinde 55 kişi gözaltına alındı, 2 kişi yaralandı

Portekiz'de polisin çadır müdahalesinde 55 kişi gözaltına alındı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Portekiz'in Porto kenti ve başkenti Lizbon'da konut krizine karşı protestolarda polisin salı erken saatlerde eylemcilerin kent meydanlarındaki çadırlarına müdahalesiyle olaylar çıktı. Olaylarda 55 kişi sivil itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı, 2 kişi yaralandı.
LİZBON, 21 Ekim (Xinhua) -- Portekiz'in Porto kenti ve başkent Lizbon'da ülkedeki konut krizine karşı protesto gösterileri düzenlendi.
Portekiz polisinin salı günü erken saatlerde eylemcilerin kent meydanlarındaki çadırlarına müdahalesiyle çıkan olaylarda 55 kişi sivil itaatsizlik suçlamasıyla gözaltına alındı, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua