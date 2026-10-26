Portekiz'de Lizbon ve Porto'da çadır kampları dağıtıldı, 31 kişi gözaltına alındı

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LİZBON, 26 Ekim (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'da yüzlerce protestocu, polis müdahalesinin ardından pazar öğleden sonra Rossio Meydanı'na geri dönerken Porto'da da göstericiler yeniden toplandı. Polis, sabahın erken saatlerinde her iki kentte de barınma hakkı talebiyle kurulan çadır kamplarını güç kullanarak dağıtmıştı.

Kamu güvenliği polisinden yapılan açıklamaya göre Lizbon ve Porto'da pazar sabahı erken saatlerde meydanların boşaltılması için harekete geçen polis yetkilileri, iki saatten uzun süren gerginlik ve tekrarlanan emirlerin ardından 31 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda 11 kişi de yaralandı.

Protesto gösterilerini organize edenler ise yalnızca Porto'da 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Lizbon'da bulunan Sao Jose ve Santa Maria hastaneleri de başkentte yaralanan 27 kişinin tedavi edildiğini bildirdi.

Göstericiler pazar günü öğleden sonra Rossio Meydanı'na geri döndü. Öğleden sonraki gösterilerde polisin minimal düzeyde önlem alması dikkat çekerken, göstericiler ise kamp alanı kurmadı.

Kaynak: Xinhua