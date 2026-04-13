Haberler

Portekiz, Havalimanlarında Bekleme Sürelerini Artıran Yeni Biyometrik Kontrol Sistemini Askıya Aldı

Portekiz, Havalimanlarında Bekleme Sürelerini Artıran Yeni Biyometrik Kontrol Sistemini Askıya Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz, Lizbon, Porto ve Faro havalimanlarında yolcuların bekleme sürelerinin uzaması nedeniyle biyometrik veri toplama işlemlerini askıya aldı. İşlemler, bekleme sürelerinin kabul edilebilir seviyelere dönmesiyle yeniden başlaması planlanıyor.

LİZBON, 13 Nisan (Xinhua) -- Portekiz, yolcuların bekleme sürelerinin oldukça uzamasına yol açtığı gerekçesiyle Lizbon, Porto ve Faro havalimanlarında biyometrik veri toplama işlemlerini askıya aldı.

Kamu Güvenliği Polis Teşkilatı Sözcüsü Sergio Soares, pazar günü yerel saatle 11.45 civarında duyurulan askıya alma kararının, Humberto Delgado Havalimanı, Francisco Sa Carneiro Havalimanı ve Gago Coutinho Havalimanı'ndan yapılan kalkışları kapsadığını söyledi.

"Schengen bölgesinden Lizbon, Porto ve Faro havalimanları üzerinden ayrılan çok sayıda insan var" diyen Soares, sınır güvenliğini tehlikeye atmaksızın bekleme sürelerini makul seviyede tutmak için çaba gösterildiğini belirtti.

Soares, bekleme sürelerinin kabul edilebilir seviyelere dönmesinin ardından biyometrik veri toplamanın yeniden başlayacağını ifade etti.

Sistem cumartesi sabahı askıya alınmış, havalimanlarında bekleyen yolcu sayısının azalması üzerine öğleden sonra yeniden devreye sokulmuştu.

Avrupa Birliği Giriş/Çıkış Sistemi (EES), bu aksaklıktan bir gün önce tam olarak devreye girdi. AB'nin yeni otomatik sınır kontrol sisteminde, AB vatandaşı olmayanlar için pasaport damgaları yerine fotoğraf ve parmak izleri de dahil olmak üzere dijital biyometrik kayıtlar kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

