Portekiz, Havalimanlarında Bekleme Sürelerini Artıran Yeni Biyometrik Kontrol Sistemini Askıya Aldı

LİZBON, 13 Nisan (Xinhua) -- Portekiz, yolcuların bekleme sürelerinin oldukça uzamasına yol açtığı gerekçesiyle Lizbon, Porto ve Faro havalimanlarında biyometrik veri toplama işlemlerini askıya aldı.

Kamu Güvenliği Polis Teşkilatı Sözcüsü Sergio Soares, pazar günü yerel saatle 11.45 civarında duyurulan askıya alma kararının, Humberto Delgado Havalimanı, Francisco Sa Carneiro Havalimanı ve Gago Coutinho Havalimanı'ndan yapılan kalkışları kapsadığını söyledi.

"Schengen bölgesinden Lizbon, Porto ve Faro havalimanları üzerinden ayrılan çok sayıda insan var" diyen Soares, sınır güvenliğini tehlikeye atmaksızın bekleme sürelerini makul seviyede tutmak için çaba gösterildiğini belirtti.

Soares, bekleme sürelerinin kabul edilebilir seviyelere dönmesinin ardından biyometrik veri toplamanın yeniden başlayacağını ifade etti.

Sistem cumartesi sabahı askıya alınmış, havalimanlarında bekleyen yolcu sayısının azalması üzerine öğleden sonra yeniden devreye sokulmuştu.

Avrupa Birliği Giriş/Çıkış Sistemi (EES), bu aksaklıktan bir gün önce tam olarak devreye girdi. AB'nin yeni otomatik sınır kontrol sisteminde, AB vatandaşı olmayanlar için pasaport damgaları yerine fotoğraf ve parmak izleri de dahil olmak üzere dijital biyometrik kayıtlar kullanılıyor.

