Haberler

Portekiz'de Aşırı Sıcaklara Karşı Alarm Durumu İlan Edildi

Portekiz'de Aşırı Sıcaklara Karşı Alarm Durumu İlan Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz hükümeti, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle cuma gününden itibaren ülke genelinde alarm durumu ilan etti. Aşırı sıcakların pazartesiye kadar sürmesi beklenirken, orman yangını riskine karşı olağanüstü önlemler alınıyor.

LİZBON, 3 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz hükümeti, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle cuma gününden itibaren ülke genelinde geçerli olmak üzere alarm durumu ilan etti. Aşırı sıcakların pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, orman yangını riskini azaltmak için olağanüstü acil durum önlemleri alınacak.

Portekiz İçişleri Bakanı Luis Neves perşembe günü Leiria İtfaiye Teşkilatı'nda düzenlenen Entegre Önleme ve Operasyon Komutanlığı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "hava koşullarında çok ciddi bir bozulma" beklendiği uyarısında bulundu.

"Hükümet, büyük acil durumlarda olağanüstü ve zor koşullara yönelik istisnai önlemler içeren ve acil durum mevzuatını devreye sokan bir alarm durumu ilan etmektedir" diyen Neves, vatandaşları yetkililerle işbirliği yapmaya çağırdı.

Kırsal alanlarda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan acil durum önlemleri kapsamında, ormanlık alanlarda makine kullanımını içeren faaliyetler, diğer kırsal alanlarda ise metal bıçaklı veya diskli ot biçme ve budama ekipmanlarının kullanımı yasaklandı. Havai fişek kullanımı da yasak kapsamına alındı.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle Portekiz anakarasındaki 18 bölgeden 12'si en erken cumartesi gününe kadar üç kademeli ölçeğin en yüksek seviyesi olan kırmızı alarm durumunda kalacak.

Portekiz'in diğer altı bölgesi de yüksek uyarı seviyelerinde bulunuyor. Bu, anakaranın neredeyse tamamında orman yangını riskinin, en üst veya çok yüksek düzeyde olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama

Yolcular dikkat! Esenboğa'da hava trafiğine geçici kısıtlama
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Futbol kurallarında değişiklik! Süper Lig'de ilk kez uygulanacak