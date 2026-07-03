Portekiz'de Aşırı Sıcaklara Karşı Alarm Durumu İlan Edildi

LİZBON, 3 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz hükümeti, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle cuma gününden itibaren ülke genelinde geçerli olmak üzere alarm durumu ilan etti. Aşırı sıcakların pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, orman yangını riskini azaltmak için olağanüstü acil durum önlemleri alınacak.

Portekiz İçişleri Bakanı Luis Neves perşembe günü Leiria İtfaiye Teşkilatı'nda düzenlenen Entegre Önleme ve Operasyon Komutanlığı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "hava koşullarında çok ciddi bir bozulma" beklendiği uyarısında bulundu.

"Hükümet, büyük acil durumlarda olağanüstü ve zor koşullara yönelik istisnai önlemler içeren ve acil durum mevzuatını devreye sokan bir alarm durumu ilan etmektedir" diyen Neves, vatandaşları yetkililerle işbirliği yapmaya çağırdı.

Kırsal alanlarda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan acil durum önlemleri kapsamında, ormanlık alanlarda makine kullanımını içeren faaliyetler, diğer kırsal alanlarda ise metal bıçaklı veya diskli ot biçme ve budama ekipmanlarının kullanımı yasaklandı. Havai fişek kullanımı da yasak kapsamına alındı.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle Portekiz anakarasındaki 18 bölgeden 12'si en erken cumartesi gününe kadar üç kademeli ölçeğin en yüksek seviyesi olan kırmızı alarm durumunda kalacak.

Portekiz'in diğer altı bölgesi de yüksek uyarı seviyelerinde bulunuyor. Bu, anakaranın neredeyse tamamında orman yangını riskinin, en üst veya çok yüksek düzeyde olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua