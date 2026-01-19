Portekiz'deki cumhurbaşkanı seçimi resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura kaldı

Portekiz'de yapılan cumhurbaşkanı seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura kaldı.

Portekiz kamu yayıncısı RTP'nin Katolik Üniversitesinin sandık çıkış anket sonuçlarına dayandırdığı verilere göre, 11 adayın yarıştığı seçimde hiçbir aday kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oyu alamadı.

Muhalefetteki Sosyalist Partiden Antonio Jose Seguro, yüzde 30 ila 35 oranıyla en fazla oy alan aday oldu.

Aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura ise yüzde 20-24, diğer bir muhalefet partisi Liberal Girişim'in adayı Joao Cortim de Figueiredo ise yüzde 17-21 oy aldı.

İktidardaki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin (PSD) adayı Luis Marques Mendes'in oy oranı ise yüzde 15 civarında gösterildi.

Ülkede cumhurbaşkanı seçimlerinde son 20 yılın en yüksek katılımı olması ve oy kullanma oranının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

Son yapılan 2021 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde bu oran yüzde 39,49'da kalmıştı.

Seçimlerin anket sonuçlarıyla paralel şekilde resmileşmesi halinde, ilk iki sıradaki PS'den Jose Antono Seguro ve Chega'dan Andre Ventura 8 Şubat'ta ikinci turda yarışacak.

Portekiz'de bu zamana kadar yapılan tüm anketler cumhurbaşkanının belirlenmesi için ikinci tura gidileceğini gösteriyordu.