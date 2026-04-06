Samsun'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Karasamsun Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle M.D.A. (32) ve H.G.E. (41) arasında tartışma çıktı.

M.D.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle H.G.E.'nin ayağına ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı kentteki bir hastaneye kaldırdı.

Olay yerinden kaçan M.D.A. polis ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.