Samsun'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Karasamsun Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle M.D.A. (32) ve H.G.E. (41) arasında tartışma çıktı.
M.D.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle H.G.E.'nin ayağına ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı kentteki bir hastaneye kaldırdı.
Olay yerinden kaçan M.D.A. polis ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Veysel Altun