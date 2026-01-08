Haberler

Erzurum'da pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Erzurum'da pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan tartışma sonucu pompalı tüfekle ateş açıldığı bildirildi. Olayda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 19 Mayıs Sokak'ta E.Y. (18) ve M.Y. (56) ile aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen Y.Z. (21), T.Z. (28), F.B. (17) ve H.B. (18) arasında tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle ateş edilen olay sonrası Y.Z, T.Z, F.B. ve H.B. bir otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde 2 boş kovan bulundu, kimsenin yaralanmadığı olayda mermilerin herhangi bir yere isabet etmediği belirlendi.

Ekipler olay sonrası yaptığı çalışmalarda otomobille kaçan şüphelileri, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde pompalı tüfekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z. "silahla tehdit" suçundan tutuklandı, T.Z, F.B. ile H.B. ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Ayrıca E.Y'nin 6, M.Y'nin 8, şüphelilerden Y.Z'nin 10, T.Z'nin 12, F.B'nin 8, H.B'nin ise 5 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı