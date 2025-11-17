Pompalı Tüfekle Arkadaşını Vuran Kişi Tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, arkadaşı Gökhan Güney'i pompalı tüfekle başından vuran Metin Sağıroğlu tutuklanırken, olayda yer alan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde arkadaşı Gökhan Güney'i pompalı tüfekle başından vuran Metin Sağıroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Otomobildeki 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel