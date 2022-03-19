POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik - Haberler

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POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik

Demirören Haber Ajansı - Caner Ünver - Güncel
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POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gidilerek adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı.

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri ( Pomem ) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na ( Pmyo ) ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe gidilerek adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. POMEM ve PMYO'ya girişte, adaylarda aranacak şartlardaki 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanlığı'ndan Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokulları'na ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. Buna göre; POMEM ve PMYO'da öğrenimin devam ettiği sırada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren maddeler, yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu maddeler kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.

'ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLERDE DEĞİŞİKLİK'

POMEM ve PMYO'lara başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' gibi adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki, 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Güncel

Polis Meslek Yüksekokulları, Polis, POMEM, PMYO, Güncel, Haberler

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