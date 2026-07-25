Polonyalı mühendis bisikletiyle Beypazarı ilçesine ulaştı

İstanbul'dan bisikletiyle yola çıkan Polonyalı mühendis Damian Kokot, Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Kokot, yaptığı açıklamada, Polonya'dan uçakla İstanbul'a geldiğini ve oradan da bisikletiyle yola çıktığını belirterek, İpek Yolu'nu takip edip Beypazarı'na geldiğini kaydetti.

Beypazarı'nın güzelliklerini görüp müzeleri gezeceğini anlatan Kokot, şöyle konuştu:

"Beypazarı ilçesinden yola çıktığımda Ankara ve Karadeniz üzerinden Gürcistan'a gideceğim. Orada Tiflis şehrine gideceğim. 6 yıldır bisikletimle çeşitli ülkeleri geziyorum. Yol boyu, Türkiye'nin güzelliklerini de çok güzel görebiliyorsunuz. Gezmeyi seviyorum. Yol kenarlarında mola verdiğimde Türk insanı çok misafirperver ve ikramlarda bulunuyorlar. Buradan sizlerin aracılığıyla Türk halkına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA