Polonya ve Slovakya, AB'nin Göç Politikasına Karşı Çıktı

Güncelleme:
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Slovakya ziyaretinde AB'nin göç politikalarına karşı olduklarını vurgulayarak, iki ülke arasında yasadışı göç konularında işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.

VARŞOVA, 6 Kasım (Xinhua) -- Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Slovakya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin göç politikasına karşı olduklarını yineledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Nawrocki, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile çarşamba günü düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülkenin yasadışı göç konularında yakın işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.

Nawrocki, "Ülkelerimizdeki göç sürecine ilişkin kararları Brüksel'in almasını ne ben ne de Cumhurbaşkanı Pellegrini kabul ediyor. Güvenliğimizi tehdit eden bu konu hakkında aynı görüşte olduğumuz için memnunum" dedi.

Geçen yıl mayıs ayında Göç ve İltica Paktı'nı resmen onaylayan AB, blokun göç ve iltica çerçevesini kapsamlı bir şekilde revize etti. Söz konusu pakt, AB üyesi devletlerin çoğu tarafından desteklenmiş, ancak Polonya ve Slovakya gibi birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
