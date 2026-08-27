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Polonya'dan nükleer başlık açıklaması

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Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Zalewski, ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinin ardından topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemediklerini, ancak NATO'nun nükleer caydırıcılığının parçası olmak istediklerini söyledi. Ayrıca ABD'nin Polonya'da kalıcı üs kurması konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, ülke topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemediklerini söyledi.

Brüksel'deki NATO Karargahında ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile bir araya gelen Zalewski, ülke basınına açıklamada bulundu.

Zalewski, ABD'nin Polonya'da gelecekteki askeri varlığının nükleeri de içerebileceği yönündeki söylemlerini değerlendirerek, "Hayır. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Polonya, topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak istemiyor." dedi.

Polonya'nın NATO'nun nükleer caydırıcılığının bir parçası olmak istediğini aktaran Zalewski, bunun topraklarında nükleer savaş başlığı bulundurmak anlamına gelmediğini yineledi.

Zalewski, ABD'nin Polonya'da kalıcı üs kurma konusunu da görüştüklerini ifade ederek, "Polonya'da ABD askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılacağı birkaç üs ve birkaç yer hakkında konuşmalarımız sürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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