Polonya topraklarına Rus füzesi düştü, dev krater oluştu

Polonya'nın Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafede önce şiddetli bir patlama sesi duyuldu, ardından 10 metre çapında dev bir krater keşfedildi. Kraterin, buraya düşen Rus füzesinden kaynaklandığı öne sürüldü.NATO üyesi Polonya'nın doğusunda, yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede 10 metre çapında krater oluştu. Yetkililer bunun, büyük olasılıkla bölgeye isabet eden bir Rus füzesinden kaynaklandığını değerlendiriyor.

Olayın meydana geldiği Lublin bölgesine giden Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Her şey bunun Kh-101 tipi bir Rus seyir füzesi olduğuna işaret ediyor, ancak ayrıntılı bir soruşturmanın sonuçlarına dair önceden tahmin yürütmek istemiyoruz" dedi. Tusk ayrıca, söz konusu füzenin hava savunma sistemlerinde görüldüğünü de belirterek "Uçmaya devam etseydi, onu düşürmeye hazırdık" ifadesini kullandı.

Polonya polisinin aktardığına göre, Tarnawa Kolonia kasabasının çok sayıda sakini, Perşembe sabahı polisi arayarak şiddetli bir patlama sesi duyduklarını bildirdi.

Yetkililer, kasabanın yakınlarında oluşan kraterin, Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafede olduğunu bildiriyor. Bölgede incelemelerde bulunan uzmanlar ilk etapta tanımlanamayan bir nesneye ait kalıntılar bulunduğunu bildirmişti.

Kiev de "Rus füzesi" diyor

Bir dönem Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, X hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı kapsamında gece saatlerinde Kh-101 tipi bir Rus seyir füzesi Polonya hava sahasına girerek NATO hava sahasını ihlal etti" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı sırasında Polonya hava sahasının ihlal edildiğini dile getirdi.

Rusya, Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece, Ukrayna kaynaklarına göre bu ülkeye 74 füze ve 284 insansız hava aracı ile yoğun bir saldırı düzenledi. Özellikle Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın Lviv bölgesine yönelik saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti.

AFP,dpa / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle