Polonya Savunma Bakanı, kalıcı ABD üssüne Pentagon'un onay verdiğini söyledi

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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkesinde kalıcı ABD askeri üssü kurulmasına Pentagon'un yeşil ışık yaktığını, nihai kararın ise ABD Başkanı Donald Trump tarafından aralık başında verilmesini beklediklerini söyledi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Bakan Kosiniak-Kamysz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde kalıcı ABD askeri üssü kurulmasına yönelik girişime Pentagon'un onay verdiğini belirtti.

Hegseth'in kendisine üs kurulmasına yönelik sürecin olumlu ilerlediğini söylediğini aktaran Kosiniak-Kamysz, nihai kararın ABD Başkanı Trump tarafından verileceğini ve Trump'ın onayını aralık ayının başında beklediklerini ifade etti.

Kosiniak-Kamysz, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'daki görüşmeleri "bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, hedeflerine yaklaştıklarını ve bunu hayata geçirmek konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Washington ziyaretini, "ülke tarihindeki en önemli ziyaretlerden biri" olarak??????? tanımlayan Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın artık sadece ABD'nin örnek bir müttefiki değil, aynı zamanda stratejik ortağı haline geldiğini dile getirdi.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, görüşmelerde iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik anlaşmanın da imzalandığını ve ortak projelerin de gündeme geldiğini aktardı.

Polonya'nın ABD yapımı Tomahawk seyir füzeleri ile fırlatma sistemleri satın alma talebinin de görüşmelerde ele alındığını kaydeden Kosiniak-Kamysz, Pentagon'un bu konuya olumlu yaklaştığını ancak satışa ilişkin nihai kararın ABD Kongresi'nde olduğunu ifade etti.

Polonya, ABD'nin NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını sağlamlaştırmak amacıyla topraklarında yeni bir kalıcı ABD askeri üssü kurulması önerisinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, Polonya'da ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe katettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurmuştu.

Polonya yönetimi, ABD'nin ülkedeki askeri varlığını Rusya'ya karşı önemli bir caydırıcı unsur olarak görüyor.???????

Kaynak: AA