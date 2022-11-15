Rusya-Ukrayna savaşı NATO ülkesine sıçradı! Polonya topraklarına düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Lviv kentlerine düzenlenen füze saldırılarının ardından bir haber de NATO üyesi ülke Polonya'dan geldi. Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Przewodow Köyü'ne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybederken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Öte yandan Polonya Tomaszów Lubelski askeri havaalanında hareketlilik yaşandığı görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal etmesiyle başlayan savaşta gerilim iyice tırmandı. Ukrayna'nın Herson'ı geri almasıyla birlikte Rusya füze saldırılarına ağırlık verdi. Başkent Kiev bugün patlama sesleriyle yankılandı. Kiev'de en az 3 binaya füze isabet ederken, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kiev'in yanı sıra Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video bağlantı gerçekleştirdiği G20 zirvesinde konuşma yapmasından saatler sonra başladı.

POLONYA'YA DA FÜZE DÜŞTÜ

Ukrayna'yla birlikte NATO üyesi ülke Polonya'da da hareketlilik yaşanıyor. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ndeki bir çiftliğe kaynağı henüz bilinmeyen bir füze düştü. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Rus füzelerinin Polonya topraklarını vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Şu anda bu raporları doğrulayacak herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bunu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

LETONYA: MÜTTEFİKİMİZ POLONYA İLE DAYANIŞME İÇİNDEYİZ

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz." dedi. Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini kullandı.

ESTONYA: NATO TOPRAKLARININ HER KARIŞINI SAVUNMAYA HAZIRIZ

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz ." ifadelerine yer verildi.