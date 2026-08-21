Polonya'dan İsrail'e Tepki: Büyükelçi Bakanlığa Çağrıldı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, aralarında Polonya vatandaşının da bulunduğu uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayı sonlandırma kararına tepki göstererek, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yaakov Finkelstein'i Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nisan 2024'te Gazze'de yardım kuruluşuna ait araçlardan oluşan bir konvoyda seyahat ederken İsrail'in düzenlediği hava saldırısında Polonya vatandaşı Damian Sobol'un da öldürüldüğünü belirtti.

İsrail'in saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayı sonlandırma kararının "büyük hayal kırıklığı" şeklinde betimlendiği açıklamada, buna tepki olarak İsrail'in Varşova Büyükelçisi Finkelstein'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Büyükelçi Finkelstein'e Polonya tarafının eleştirilerinin iletildiği kaydedilerek, Polonya'daki Przemysl Bölge Savcılığının da saldırıya ilişkin soruşturma yürüttüğü ve bu kapsamda İsrail'den gerekli açıklama ve belgelerin ulaştırılmasını bekledikleri aktarıldı.

Polonya'nın 2024'te yaşanan trajedinin açıklığa kavuşturulması gerektiğine inandığına vurgu yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, faillerin hukuki ve ahlaki sorumluluktan kaçışını kabul etmemektedir. Aileler yeterli tazminatı hak etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Polonyalı WCK çalışanı Sobol, Nisan 2024'te Gazze'de yardım kuruluşuna ait araçlardan oluşan bir konvoyda seyahat ederken İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 6 meslektaşıyla birlikte hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından WCK çalışanlarının öldürüldüğü saldırının sorumluları hakkında cezai işlem başlatılması için yeterli gerekçe bulunmadığı sonucuna varıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA