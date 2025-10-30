Polonya Hava Sahası Güvenliği İçin Türk Hava Kuvvetlerine Teşekkür

(ANKARA) - Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını ihlal etmesi üzerine güvenliğin sağlanması için Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzere müttefik hava kuvvetlerinin Polonya hava sahasındaki yürüttüğü faaliyetlerinin sona erdiğini, aktif hale getirilen kara konuşlu hava savunma ve radar keşif sistemlerinin standart operasyonel konumuna geri döndüğünü bildirdi. Polonya, Türkiye ve müttefik ülkelere desteği nedeniyle teşekkür etti.

