Haberler

Polonya Hava Sahası Güvenliği İçin Türk Hava Kuvvetlerine Teşekkür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri ve müttefik ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerinin sona erdiğini açıkladı. Polonya, güvenliğin sağlanmasında destek veren ülkelere teşekkür etti.

(ANKARA) - Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını ihlal etmesi üzerine güvenliğin sağlanması için Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzere müttefik hava kuvvetlerinin Polonya hava sahasındaki yürüttüğü faaliyetlerinin sona erdiğini, aktif hale getirilen kara konuşlu hava savunma ve radar keşif sistemlerinin standart operasyonel konumuna geri döndüğünü bildirdi. Polonya, Türkiye ve müttefik ülkelere desteği nedeniyle teşekkür etti.

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle yürütülen Polonya ve müttefik hava kuvvetlerinin hava sahasındaki faaliyetlerinin sonlandırıldığını" açıkladı. NATO ve Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzere müttefik ülkelere teşekkür edilen açıklamada, hava savunma ve radar sistemlerinin standart operasyonlara döndüğü bildirildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Polonya ve müttefik hava kuvvetlerinin hava sahamızdaki faaliyetleri sonlandırılmıştır" denildi.

Polonya semalarında güvenliğin sağlanmasına uçaklarıyla yardımcı olan Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere NATO bünyesindeki çok sayıda ülkeye teşekkür eden Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Polonya semalarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olan uçaklarıyla NATO'ya, NATO Hava Komutanlığı'na, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne, İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ve Türk Hava Kuvvetleri'ne destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca, Polonya hava sahasının korunmasını güçlendiren uçaklar ve Patriot sistemi için Alman Ordusu'na (Bundeswehr) de bağlılığı ve desteği için teşekkür ederiz.

Aktif hale getirilen kara konuşlu hava savunma ve radar keşif sistemleri standart operasyonel faaliyetlerine geri döndü. Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini bildiririz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Ünlü oyuncu, altına sütyen giymediği elbisesi ile büyüledi

Ünlü oyuncu, altına sütyen giymediği elbisesi ile büyüledi
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.