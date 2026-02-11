Polonya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılmayacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Barış Kuruluna mevcut koşullar altında katılmayacaklarını duyurdu.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, kabine toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulunun çalışmalarına mevcut koşullar altında katılmayacaklarını ve kurulun kurallar ve yapısına dair şüphelerden dolayı bu kararı aldıklarını bildirdi.

ABD ile ilişkilerin Polonya'nın dış politikasında öncelik olmaya devam ettiğini belirten Tusk, "Barış Kurulunun çalışmalarına katılmayı mümkün kılacak koşullar değişirse hiçbir senaryoyu dışlamıyoruz." diye konuştu.

Tusk, Gazze Barış Kurulu'nun 19 Şubat'ta ABD'de yapılması planlanan ilk liderler toplantısına davet aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sanırım bu, oldukça net ve açık bir şekilde şunu söylemenin zamanı; Barış Kurulunun ilkeleri, statüsü, doğrudan hedefleri, özellikle Gazze'nin yeniden inşasıyla bağlantılı olanlar ve kurulun yapısına ilişkin bazı anayasal nitelikteki şüpheler göz önüne alındığında Polonya Barış Kurulunun çalışmalarına katılmayacak. Ancak bunu sürekli olarak, esnek ve açık bir şekilde analiz etmeye devam edeceğiz."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kuruluna kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.