Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Putin’in Avrupa'ya saldırarak hata yaptığını belirtti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da saldırılar düzenleyerek hata yaptığını söyledi.

Sikorski, CNN'e verdiği röportajda, Putin'in hibrit saldırılar düzenleyerek Avrupa'daki Rusya tehdidine ilişkin farkındalığı artırdığını ifade etti.

Putin'in demokrasinin psikolojisini temelden anlamadığını savunan Sikorski, "İşgal gerçekleştirdiğinde parmağımızı bile kıpırdatmayacağımızı düşündü. Kıpırdattık ve tehdidin giderek farkına varıyoruz. Putin on yıldır bizimle savaş yürütüyor ve bu gerçeği çok uzun süre kabul etmedik ancak artık ediyoruz." diye konuştu.

Sikorski, Putin'in Doğu Avrupa'da saldırılar düzenleyerek hata yaptığını, bunun çok büyük savunma bütçeleri lehine argümanlar sunduğunu dile getirdi.

Putin'in yakın zamanda İngiltere ve Almanya'ya da saldırarak hata yaptığını belirten Sikorski, "Bu, bunun bir Doğu Avrupa sorunu olmadığını herkese kabul ettiriyor. Bu tüm Avrupa'nın sorunu. Şimdi bizi, bunun geleceğimiz olduğunu anlamamız için harekete geçirdi." ifadelerini kullandı.

Sikorski, Avrupa'nın uzun vadede Ukrayna'ya yönelik desteğin maliyetlerinin çoğunu karşılamaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayarak, 2025'in ocak ayından bu yana bu maliyetlerin tamamını Avrupa'nın üstlendiğini, ABD'nin ise hiç katkıda bulunmadığını vurguladı.

Bu maliyetlerin güvenliğe yapılan bir yatırım olduğunu kaydeden Sikorski, "Bu çok maliyetli ancak Putin'in Ukrayna'yı ele geçirmesinin ardından onu caydırmanın maliyeti çok daha yüksek olurdu. Dolayısıyla şahsen bunun iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sikorski, Putin'in uzlaşmaya yanaşabileceği konusunda şüpheci olduğunu aktararak, Rus liderin başlangıçtaki savaş hedeflerinin son derece iddialı olduğunu söyledi.

Putin'in temel hedeflerinin Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak ve Rusya'yı küresel bir süper güç haline getirmek olduğuna işaret eden Sikorski, Putin'in daha sonra bunun gerçekleştirilemeyeceğini gördüğünü ve Ukrayna'yı denize erişimi olmayan "bir tür üçüncü sınıf güç" haline getirmek istediğini ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Putin'in elinde seferberlik başlatmak ile "sert bir kış" kozlarının bulunduğuna değinerek, "Bu iki kozun da yetersiz kalması halinde, umarım gelecek yıl bir ateşkes için koşullara ve ciddi müzakerelere sahip olabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA