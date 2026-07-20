Polonya: Rusya, Ukrayna İHA'larını "sahte bayrak operasyonlarında" kullanabilir

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın son dönemde ele geçirdiği Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını (İHA) "sahte bayrak operasyonları" ve provokasyonlar için kullanabileceğini söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Kosiniak-Kamysz, Rusya'dan kaynaklanan tehdidin halen çok yüksek olduğunu belirterek, bu konuda asla rahatlama durumuna geçmeyeceklerini ifade etti.

Rusya'nın gerilimi kademeli olarak artırdığını belirten Kosiniak-Kamysz, bunun siber alanda da sürdüğünü kaydetti.

Kosiniak-Kamysz, geçen hafta Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarına yönelik üç önleme görevinin Polonya ve İsveç savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Rusya'nın hava savunma sistemleri ile kritik altyapının dayanıklılığını sürekli test ettiğini söyleyen Kosiniak-Kamysz, özellikle siber saldırılar ve GPS sinyalini bozma girişimlerine dikkat çekti.

Rusya'nın son dönemde çok sayıda Ukrayna İHA'sı ele geçirdiğini söyleyen Kosiniak-Kamysz, bunların provokasyon unsuru olarak, kafa karışıklığı yaratmak ve "sahte bayrak operasyonları" düzenlemek amacıyla kullanılabileceğini belirtti ve buna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Bu tehdidin Baltık ülkeleri, Finlandiya ve Romanya yetkilileri tarafından da dile getirildiğini ifade eden Kosiniak-Kamysz, bunun NATO'nun doğu kanadının tamamını ilgilendiren ortak bir risk olduğunu belirtti.

Kosiniak-Kamysz, NATO üyesi herhangi bir ülkeye yönelik saldırı durumunda Polonya'nın ittifak dayanışması ilkesi gereği o ülkeye destek vereceğini yineleyerek, aynı yükümlülüklerin Polonya için de yerine getirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Sahte bayrak operasyonu nedir?

Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan "sahte bayrak" terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmada yasal gerekçe üretmek için çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor.

Yakın tarihte bu yöntemin en bilinen örneklerinden biri, 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgali öncesinde yaşandı. Alman ajanları, Polonyalı kılığına girerek sınıra yakın bir Alman radyo istasyonuna saldırı düzenledi.

Dönemin Alman yönetimi, saldırının Polonyalı sabotajcılar tarafından gerçekleştirildiği izlenimini oluşturarak Polonya'nın işgaline gerekçe oluşturdu.