Polonya daha fazla Kovid-19 aşısı satın almayacağını duyurdu - Haberler

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Polonya daha fazla Kovid-19 aşısı satın almayacağını duyurdu

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya daha fazla Kovid-19 aşısı satın almayacağını duyurdu

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Kovid-19 aşısı alınmayacağının ve ödeme yapılmayacağının bildirildiğini açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Kovid-19 aşısı alınmayacağının ve ödeme yapılmayacağının bildirildiğini açıkladı.

Niedzielski, yaptığı açıklamada, " Polonya'daki depolarda 67 ila 70 milyon doz aşı bulunuyor. Bütün bunlarla ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Dünyada Kovid-19 salgınının durumunun değişimine atıfta bulunan Bakan Niedzielski, "Başlangıçta bu aşıları Polonya için aldık ama sonrasında 30 milyonunu aşıya erişimi olmayan ülkelere dağıtmaya veya satmaya başladık." dedi.

Yapılan sözleşmelerle ilgili Avrupa Komisyonu ve aşı üreticilerinden esneklik istediklerini belirten Niedzielski, "Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Kovid-19 aşısı alınmayacağını ve ödeme yapılmayacağını bildirdik. Ne yazık ki burada üreticilerin tam bir katı tutumuyla karşılaştık. Bir nevi bu sözleşmede karar verme özgürlüğümüzün olmadığı söylenebilir." diye konuştu.

Bakanlık, Polonya'nın kararının, sözleşmenin feshi anlamına gelmediğini bildirdi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Avrupa Komisyonu, Polonya, Pfizer, Güncel, Haberler

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