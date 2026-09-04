Polonya'da Tren Tıra Çarptı: 4 Yaralı
Polonya'nın Gdansk kentinde bir yolcu treni hemzemin geçitte tıra çarptı; 4 kişi hafif yaralandı, 30 sefer iptal edildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anında bariyerlerin sorunsuz çalıştığı bildirildi.
Polonya'nın Gdansk kentinde yolcu treninin hemzemin geçitte tırın dorsesine çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.
Polonya medyasındaki haberlere göre, Gdynia-Zielona Gora seferini yapan, yaklaşık 300 yolcunun bulunduğu PKP Intercity treni, Lipce bölgesindeki hemzemin geçitte tırın dorsesine çarptı.
4 kişinin hafif yaralandığı kaza sebebiyle demir yolu altyapısında, tırda ve trende hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle 30 tren seferi iptal edildi, 45 tren alternatif güzergahlara yönlendirildi.
42 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşı tır sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Tır şoförü ile makinistin alkollü olmadıkları tespit edildi.
Yetkililer, hemzemin geçitteki bariyerlerin ve güvenlik cihazlarının kaza esnasında sorunsuz çalıştığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tırın, kırmızı uyarı ışıklarına rağmen geçitte hareketsiz durması dikkati çekti.