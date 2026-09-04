Haberler

Polonya'da Tren Tıra Çarptı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın Gdansk kentinde bir yolcu treni hemzemin geçitte tıra çarptı; 4 kişi hafif yaralandı, 30 sefer iptal edildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anında bariyerlerin sorunsuz çalıştığı bildirildi.

Polonya'nın Gdansk kentinde yolcu treninin hemzemin geçitte tırın dorsesine çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Polonya medyasındaki haberlere göre, Gdynia-Zielona Gora seferini yapan, yaklaşık 300 yolcunun bulunduğu PKP Intercity treni, Lipce bölgesindeki hemzemin geçitte tırın dorsesine çarptı.

4 kişinin hafif yaralandığı kaza sebebiyle demir yolu altyapısında, tırda ve trende hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle 30 tren seferi iptal edildi, 45 tren alternatif güzergahlara yönlendirildi.

42 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşı tır sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Tır şoförü ile makinistin alkollü olmadıkları tespit edildi.

Yetkililer, hemzemin geçitteki bariyerlerin ve güvenlik cihazlarının kaza esnasında sorunsuz çalıştığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tırın, kırmızı uyarı ışıklarına rağmen geçitte hareketsiz durması dikkati çekti.

Kaynak: AA
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
İngiltere'de 81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, tatbikatlar durdu

81 yıldır böylesi yaşanmadı! Para bitti, asker kışladan çıkamıyor
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu

Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi

Batık gemiden çıkarılan ilk kişiydi: Son yolculuğuna uğurlandı

Bulaşık Makinesinde Saklanan Hükümlü Yakalandı

Saklandığı yer şeytanın bile aklına gelmez! Yine de cezadan kaçamadı