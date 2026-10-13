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Polonya'da Tusk'a öldürme çağrısı iddiasıyla 46 yaşındaki kişi gözaltına alındı

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Polonya'da 46 yaşındaki bir kişi, Başbakan Tusk ve üst düzey yetkilileri öldürmeye çağrı yaptığı iddiasıyla 12 Ekim'de Oborniki'de gözaltına alındı. Hükümet Sözcüsü Szlapka, şüphelinin Tusk, Sejm Başkanı Czarzasty ve Kosiniak-Kamysz'a hakaret etmekle suçlandığını açıkladı.

Polonya'da Başbakan Donald Tusk ve diğer üst düzey yetkililerin öldürülmesi çağrısında bulunduğu belirtilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 46 yaşındaki bir kişinin ülkenin batı-orta kesimindeki Oborniki kasabasında 12 Ekim'de gözaltına alındığını açıkladı.

Szlapka, şüphelinin, aralarında Başbakan Tusk ve Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'in Başkanı Wlodzimierz Czarzasty'nin de bulunduğu Polonyalı yetkililerin öldürülmesi için internette alenen çağrıda bulunmakla suçlandığını belirtti.

Şüpheli ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve diğer yetkililere hakaret etmekle de suçlandı.

Tusk ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz'a e-posta yoluyla "suikast tehdidi"nde bulunan bir şüpheli, 11 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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