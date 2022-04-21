Polonya'da 'Şiirde Şehir' projesi Yunus Emre Enstitüsünün katılımıyla başladı

Polonya'da Varşova Belediyesi tarafından organize edilen ve 19 Avrupa ülkesinden şairlerin şiirlerinin yer aldığı "Şiirde Şehir" projesi Varşova Yunus Emre Enstitüsünün de katılımıyla başladı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Şiirde Şehir projesinin "Başlangıç" olarak belirlenen temasında yer alan şiirler, tüm insanların Avrupa şiiriyle tanışmasını sağlamayı ve başlangıç düşüncesine farklı perspektiflerden bakmayı amaçlıyor.

15 Nisan'da başlayan ve bir ay boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek Şiirde Şehir projesi kapsamında, Swietokrzyska metro istasyonunda bulunan panoların ekranında 19 şiir yer alacak.

Bir ay sürecek etkinlik kapsamında şiirler, hem Lehçe hem de orijinal dilinde Spotify, YouTube gibi platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Tüm şiirlerin orijinal ve çeviri metinlerine, seslendirmelerine ise www.wierszewmiescie.eu sitesinden ulaşılabilir.

Varşova Yunus Emre Enstitüsü de Şiirde Şehir projesinde geçen yıl hayatını kaybeden büyük Türk şairi Sezai Karakoç'un bir şiiriyle yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsü Varşova Koordinatörü Abdüssamed Bilgili, "Başlangıç" temasının, Sezai Karakoç şiiri ve düşüncesiyle çok örtüştüğünü belirtti.

Bilgili hem tema açısından hem de geçen yıl vefat eden büyük Türk şairi Sezai Karakoç'u, Avrupa'da şiir severlere tanıtmak amacıyla bu yıl Şiirde Şehir projesine Sezai Karakoç'la katıldıklarını dile getirdi.