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Polonya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

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Polonya Hava Kuvvetlerine ait M-346 tipi hafif taarruz uçağının prova uçuşu sırasında piste çakılması sonucu Pilot Robert Jel hayatını kaybetti.

- Polonya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

VARŞOVA - Polonya Hava Kuvvetlerine ait M-346 tipi hafif taarruz uçağının prova uçuşu sırasında piste çakılması sonucu Pilot Robert Jel hayatını kaybetti.

Polonya'da prova uçuşu faciaya sahne oldu. Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 tipi hafif taarruz uçağı prova uçuşu yaptığı sırada Lotnisko Gdynia - Kosakowo Havaalanı'nda piste çakıldı. Alevler içinde kalan uçakta Pilot Robert Jel hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Polonya ordusu tüm M-346 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek Deniz Havacılık Tugayı'nın 30. kuruluş yıldönümünde gösteri yapacak M-346 hafif taarruz uçağının düştüğü doğrulandı ve yarınki törenlerin iptal edildiği duyuruldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan taziye mesajında ise, kazada hayatını kaybeden Robert Jel'in en deneyimli pilotlardan biri olduğu aktarıldı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen kaza anının görüntülerinde büyük bir hızla piste çakılan ve alev topuna dönen uçağın pistin daha ileri bir noktasına savrulduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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