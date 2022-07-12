Polonya'da Rus Konsolosluğunun bulunduğu caddeye "Özgür Ukrayna Meydanı" adı verildi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Avrupa ülkelerinde tepkiyi de beraberinde getiriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Avrupa ülkelerinde tepkiyi de beraberinde getiriyor. Polonya'nın Krakow kentinde Rus Konsolosluğunun bulunduğu caddeye "Özgür Ukrayna Meydanı" tabelası asıldı. Ukrayna ve Polonya bayraklarının dalgalandırıldığı törende Amerika ve Ukrayna fahri konsolosları da hazır bulundu. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen konuşmanın ardından Ukraynalılar, milli şarkılarını seslendirdi. AA / Omar Marquez - Güncel Polonya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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