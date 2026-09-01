Polonya'da okullarda cep telefonu yasağı başladı

Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ülke genelinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ülke genelindeki ilkokul öğrencilerinin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında telefon ve benzeri elektronik cihazları kullanmasına izin verilmiyor.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların ise bu tür cihazları tamamen okula getirmesine müsaade edilmiyor.

Düzenlemede, telefonların eğitim amacıyla kullanılması, acil durumlarda ebeveynlerle iletişim kurulması, sağlık veya yaşam açısından doğrudan tehdit oluşturan durumlar ile bazı sağlık veya özel ihtiyaç durumları için istisnalar bulunuyor.

Lise düzeyindeki okullar ise ülke genelindeki düzenlemenin kapsamında bulunmuyor ancak okullar kendi kuralları aracılığıyla öğrencilerin cep telefonu kullanımına ilişkin düzenleme getirebilecek.

Düzenleme, çocukların zararlı çevrim içi içeriklere maruz kalmalarını azaltmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı hükümet kampanyasının bir parçası olarak uygulanıyor.

Öte yandan, Polonya hükümeti 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni yasal düzenleme üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Kaynak: AA