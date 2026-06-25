Polonya'da yolcu trenlerinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Polonya'nın batısındaki Bialosliwie köyü yakınında iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, demiryolu hattı ulaşıma kapatıldı.

TVP Poznan'ın haberine göre, Pila–Bydgoszcz hattında sefer yapan bölgesel yolcu treni ile Bialogard–Varşova seferini gerçekleştiren şehirlerarası tren, Pila ilçesine bağlı Bialosliwie köyü yakınında yerel saatle 18.00 sularında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şehirlerarası trene ait 3 vagon raydan çıkarken, demiryolu makasının da hasar gördüğü bildirildi.

Olay sırasında trenlerde toplam 220 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer kazada 2 kişinin yaralandığını, demiryolu hattında ulaşımın tamamen durdurulduğunu ve hattın en az yarına kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Kazanın nasıl meydana geldiği, kurulacak komisyon tarafından araştırılacak.