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Polonya'da gösteri uçuşunda savaş uçağı düştü

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Polonya Hava Kuvvetlerine ait M-346 tipi hafif taarruz uçağının prova uçuşu sırasında piste çakılması sonucu pilot Robert Jel hayatını kaybetti.

Polonya'nın Gdynia şehrinde gösteri uçuşu için prova yapan M-346 tipi uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Polonya basınındaki haberlere göre, Gdynia Deniz Havacılık Tugayı'nın 30. yıl dönümü etkinlikleri için prova yapan M-346 tipi uçak düştü. Kazada pilot Robert Jel yaşamını yitirdi.

Polonya'da gösteri uçuşunda savaş uçağı düştü

PİLOT KENDİNİ FIRLATMADI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın hava üssündeki piste düştüğü ve pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanmadığı görüldü. Polonya Silahlı Kuvvetleri, uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Hek Tor:

İntihar etmiş besbelli...

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Abdullah Karakaya:

herkes bir solo türk olamaz ;-)

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