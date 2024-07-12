Polonya'da gösteri uçuşunda savaş uçağı düştü

Polonya'nın Gdynia şehrinde gösteri uçuşu için prova yapan M-346 tipi uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Polonya basınındaki haberlere göre, Gdynia Deniz Havacılık Tugayı'nın 30. yıl dönümü etkinlikleri için prova yapan M-346 tipi uçak düştü. Kazada pilot Robert Jel yaşamını yitirdi.

PİLOT KENDİNİ FIRLATMADI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın hava üssündeki piste düştüğü ve pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanmadığı görüldü. Polonya Silahlı Kuvvetleri, uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz açıklama yapmadı.