Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiye'ye resmi ziyaret yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(ANKARA) - Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağını bildirdi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini belirten Duran, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt

Acun Ilıcalı'ya ''Tamam'' dedi!