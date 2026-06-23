Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşlik ettiği ziyarette; Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan Nawrocki, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı