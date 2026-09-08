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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, MSPO 2026'da Türk stantlarını ziyaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, MSPO 2026'da Türk stantlarını ziyaret etti
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, MSPO Fuarı'nda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN stantlarını ziyaret etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, MSPO Fuarı'nda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN stantlarını ziyaret etti.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin de katıldığı MSPO 2026 Fuarı, Polonya'nın Kielce kentinde sürüyor.

Nawrocki, fuar alanında SSB ve ASELSAN stantlarını ziyaret etti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ziyaretinde Nawrocki'ye eşlik etti, Türk savunma sanayisi ve iki ülke arasında bu alandaki ilişkilere ilişkin bilgi verdi.

Görgün, ziyaretlere yönelik paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Karol Nawrocki'nin ortaya koyduğu güçlü irade ve ortak vizyon, Türkiye ile Polonya…" ifadelerini kullandı.

Haluk Görgün, Polonya Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Bartosz Grodecki ile de görüştü.

Kaynak: AA
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