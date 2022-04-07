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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Putin daha zor ambargolara tabii tutulmalı"

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'Putin daha zor ambargolara tabii tutulmalı'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini ve Polonya'ya olası tehdit oluşturduğunu belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin daha zor ambargolara tabii tutulmalı." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini ve Polonya'ya olası tehdit oluşturduğunu belirterek " ( Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin daha zor ambargolara tabii tutulmalı." dedi.

CNN'e konuşan Duda, Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durdurulması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının, savaş suçlarının "soykırım" kriterlerini karşıladığını savunan Duda, Putin'in savaştan önce Ukrayna hakkında söylediklerinin katliamları yapmak için bahane olduğunu belirtti.

Duda, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya ve 2008'de Gürcistan'a saldırdığını hatırlatarak Putin ile diyaloğun mantıklı olmadığını vurguladı.

Rusya'nın Polonya için de bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Duda, şunları kaydetti:

"Polonya'nın potansiyel olarak Rusya tarafından tehdit edildiğinden kimsenin şüphesinin olmadığını düşünüyorum. Vladimir Putin daha zor ambargolara tabii tutulmalı. Sonuç vermeyen diyalogları devam ettirmek sadece zamana karşı oynanan bir oyundur. Bu tür ikili görüşmelerde Rusya'nın medeni yüzünü göstermesine izin verilirken, diğer yandan en vahşi cinayetleri işliyorlar."

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

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