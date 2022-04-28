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Polonya Çevre Bakanı, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelere tepki gösterdi

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya Çevre Bakanı, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelere tepki gösterdi

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelerin cezalandırması gerektiğini ifade etti.

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, Rus doğal gazını ruble ile ödeyen ülkelerin cezalandırması gerektiğini ifade etti.

Moskwa, düzenlediği basın toplantısında, " Macaristan, Avusturya ve Almanya Rus yaptırımlarını engelliyor ve bu ülkelerin Avrupa Komisyonu tarafından sorumlu tutulacağını umuyorum." dedi.

Rusya'nın doğal gaz kesintisine atıfta bulunan Moskwa, "Eksik olan, Rus gazına karşı tam yaptırımlar. Bu Gazprom ile olan tüm sorunları çözecektir, beklentilerimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Moskwa, Norveç gazını Polonya'ya iletecek yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli "Baltık Hattı" olarak bilinen boru hattının eylül ayında hizmete gireceğini bildirdi.

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG SA, Gazprom'un 27 Nisan'da Yamal boru hattında gaz tedarikini durdurduğunu bildirmişti.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Macaristan, Doğalgaz, Polonya, Rus, Güncel, Haberler

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