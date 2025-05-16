Polonya Başbakanı Tusk: Rus Hackerlar İktidarın İnternet Sitelerine Saldırdı

Polonya Başbakanı Tusk: Rus Hackerlar İktidarın İnternet Sitelerine Saldırdı
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, 18 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, iktidar koalisyonuna ait web sitelerinin Rus hackerlar tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıların devam ettiğini ancak karşı önlemlerin alındığını belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk???????, 18 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, iktidar koalisyonunda yer alan siyasi partilerin resmi internet sitelerinin Rus hackerler tarafından hedef alındığını iddia etti.

Tusk, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Seçime iki gün kala Telegram'da faaliyet gösteren bir Rus hacker grubunun iktidardaki Sivil Koalisyon'un internet sitesine saldırı düzenlediğini savunan Tusk, saldırıların devam ettiğini ancak karşı çalışmaların da yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Polonya'da halk, ülkeyi 5 yıl boyunca temsil edecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, 6 Mayıs'ta, Rusya'nın cumhurbaşkanlığı seçimine "eşi benzeri görülmemiş bir müdahale girişiminde bulunduğunu" belirtmiş, bunu hem "dezenformasyonla" hem de Polonya'nın "kritik altyapısına saldırarak" yaptığını savunmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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