Polonya Başbakanı Tusk, ABD'nin Avrupa'nın savunmasına "sadık" olup olmadığını sorguluyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın, Rusya'nın Avrupa'ya saldırması halinde ABD'nin NATO kapsamındaki savunma taahhüdüne "sadık" kalıp kalmayacağını sorguladığı belirtildi.

Başbakan Tusk, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Avrupa için en büyük ve en önemli sorunun, ABD'nin NATO anlaşmalarında tanımlandığı kadar sadık olup olmayacağı olduğunu ifade etti.

Tusk, Rusya'nın "aylar içinde" bir ittifak üyesine saldırabileceği konusunda uyarıda bulunarak "Eğer bir şey olursa verilecek tepkinin sert ve net olacağını Rusya'nın bilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Sözlerinin NATO'nun 5. maddesindeki karşılıklı savunma ilkesine yönelik bir şüphecilik olarak görülmemesi gerektiğini belirten Tusk, ABD- Polonya ilişkileri konusunda "hiçbir kompleksinin olmadığını" kaydetti.

ABD'nin Polonya'yı Avrupa'daki en iyi ve en yakın müttefiki olarak gördüğüne işaret eden Tusk, "Ancak benim için asıl sorun, eğer bir şey olursa bunun pratikte ne anlama geldiğidir." değerlendirmesini yaptı.

Tusk, geçen yıl yaklaşık 20 Rus insansız hava aracının Polonya hava sahasını ihlal ettiğini ve ittifak üyelerinden bazılarının "hiçbir şey olmamış gibi davrandığını" söyleyerek, "Ortaklarımızı bunun rastgele bir olay değil, Polonya'ya karşı iyi planlanmış ve hazırlanmış bir provokasyon olduğuna ikna etmek benim için kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Herkesin NATO yükümlülüklerini Polonya kadar ciddiye alacağını bilmenin kendileri için önemli olacağının altını çizen Tusk, "Eğer sadece kağıt üzerinde değil, gerçek bir ittifaka sahip olmak istiyorsanız savunma araçları ve orduların ülkeden ülkeye hareket kabiliyeti konusunda gerçek araçlara ve gerçek güce ihtiyacınız var. Bu, bugün için çok pratik bir sorun." dedi.

"Bu yüzden benim takıntım ve görevim şimdi Avrupa'yı yeniden bütünleştirmek" diyen Tusk, bunun ortak savunma ve doğu sınırlarını korumaya yönelik ortak bir çaba anlamına geldiğini vurguladı.