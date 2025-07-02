Polonya, Almanya ile Sınır Kontrollerini Yeniden Başlatıyor

Polonya, Almanya ile Sınır Kontrollerini Yeniden Başlatıyor
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, yasadışı göçü engellemek amacıyla 7 Temmuz'dan itibaren Almanya ve Litvanya ile olan sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden başlatılacağını açıkladı. Almanya'nın daha önce uyguladığı sınır kontrol tedbirlerinin uzatılması Polonya'yı bu kararı almaya yönlendirdi.

Almanya tarafından uygulamaya konulan sınır kontrol tedbirlerinin eylül ayında sona ermesi bekleniyordu. Ancak Polonyalı yetkililer, Almanya'nın ilgili tedbirleri uzatmaya karar verdiğine dair bilgi aldı.

VARŞOVA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'nın yasadışı göçü engellemek için 7 Temmuz'dan itibaren Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerini geçici olarak yeniden başlatacağını söyledi.

Tusk salı günü yaptığı açıklamada, "Polonya-Almanya sınırını kontrolsüz şekilde geçen göçmenlerin sayısını en aza indirmek için kontrol uygulamalarının geçici olarak yeniden yürürlüğe konulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Tusk, Polonya'nın yasadışı geçişleri önlemek için Litvanya sınırı yakınlarındaki kontrol noktalarını da yeniden kuracağını sözlerine ekledi. Polonya Basın Ajansı'na göre Polonya hükümeti, Litvanya makamlarını ve ilgili Avrupa Birliği kurumlarını karar konusunda bilgilendirdi.

Polonya Basın Ajansı'na göre Tusk, "Almanya tarafından uygulamaya konulan sınır kontrol tedbirlerinin eylül ayında sona ermesi bekleniyordu, ancak Almanya'nın ilgili tedbirleri uzatmaya karar verdiği bilgisini aldık. Biz de karşılık olarak sınır kontrollerini sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Almanya, yasadışı göçü engellemek amacıyla Ekim 2023'te Polonya ile olan sınırı boyunca sınır kontrolleri başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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